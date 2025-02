L'Arcivescovo mons.D'Ascenzo ha officiato la vigilia dell'11 febbraio. Oggi la processione, dalle 19:00, presso la parrocchia dello Spirito Santo di Trani

Si è celebrata ieri, presso laa Trani, la vigilia dell', la ricorrenza che fa memoria della prima apparizione mariana a Lourdes. Ha presenziato mons., concelebrato don Mimmo Gramegna parroco, presente la sottosezione di Trani dell'Unitalsi ed una delegazione del 9^ Reggimento di Fanteria di stanza a Trani. La giornata dell'11 febbraio coincide anche con la XXXIII Giornata Mondiale dell'Ammalato, il cui messaggio , quest'anno, si colloca all'interno dell'anno giubilare, che ha come motto: «Pellegrini di speranza». In collegamento con il cammino ecclesiale il tema proposto per questa giornata è tratto da Rm 5,5: «La speranza poi non delude, perché l'a more di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Mons., arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, sarà oggi a Barletta, presso la Basilica del Santo Sepolcro per la Celebrazione Eucaristica dell'11 febbraio dalle ore 19:00, mentre a Trani, sempre presso la parrocchia dello Spirito Santo, dopo la SS. Messa delle ore 18:00, si svolgerà la tradizionale processione della Madonna di Lourdes, Salute deli Infermi. (tl@)