L'assessore Domenico Briguglio torna al lavoro dopo un breve periodo di convalescenza

L'assessore ai lavori pubblici, Domenico Briguglio, torna al lavoro dopo un breve periodo di convalescenza. «Ringrazio tutto il personale medico e paramedico che in questi giorni si è preso cura di me, in particolare ringrazio i responsabili dell'unità coronarica, dott. Alfredo Marchese e dott. Domenico Scaringi, ai quali mi sono affidato con fiducia e che mi hanno rimesso in sesto. Ci tengo ad evidenziare che la sorte ha voluto che dell'equipe medica facesse parte il dott. Domenico Scaringi, cardiologo ed emodinamista tranese a cui va tutta la mia stima, senza tralasciare tutto il resto dello staff sanitario».«Mi hanno emozionato anche le tantissime testimonianze di affetto che mi sono giunte, specie quelle dei miei concittadini che mi hanno invitato a rimettermi in salute e a tornare quanto prima lavoro nell'interesse della nostra Trani».L'assessore Briguglio è stato dimesso e già da oggi sarà nuovamente operativo.