L'ex campione del ciclismo Alessandro Vanotti in visita a Trani

19 grandi tour disputati e uno dei pochi gregari al mondo a scortare alla vittoria i capitani al Giro d' Italia, al Tour de France a alla Vuelta de Espana, per anni gregario di fiducia di Vincenzo Nibali, Alessandro Vanotti ha voluto visitare Trani, «la perla dell'Adriatico», di cui aveva tanto sentito parlare, impegnato nella sua attuale attività imprenditoriale tra ciclismo e turismo alla scoperta di itinerari ciclabili ed eccellenze del territorio, nel suo nuovo ruolo di personal trainer per ciclisti e organizzatore di camp per adulti e ragazzi. Non si è fatto mancare domenica scorsa una passeggiata in bicicletta insieme con un gruppetto di amatori del Team Larossa Cyclolab, che hanno pedalato con lui fino a Castel del Monte, e dopo qualche consiglio spassionato da ex professionista, una foto e una pausa caffè, sono rientrati tutti insieme a Trani. Accanto a location di eccezione in Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lombardia, regioni che hanno già visto concretizzarsi progetti per il 2022, ed esperienze di camp e bike tours in Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige, speriamo che Alessandro Vanotti voglia scegliere anche Trani e la Puglia, che con i suoi territori ricchi di storia, i suoi inconfondibili sapori, il mare cristallino e i parchi naturali, saprà regalare senz'altro pedalate indimenticabili.