L’improvvisazione televisiva dagli anni settanta ad oggi di Francesco Caselli, oggi in bibioteca

L'Assessorato con delega alla Cultura della Città di Trani promuove la presentazione del libro di Francesco Simone Caselli L'improvvisazione televisiva dagli anni settanta ad oggi (ed. Pav, 2022). Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l'Autore, il giornalista Massimo Pillera.Un percorso che approfondisce la storia della radio e della televisione, soffermandosi soprattutto sull'improvvisazione, arte complessa, di grande effetto per il performer e per il pubblico.L'autore, che recentemente ha presentato il suo volume a Roma, in occasione della fiera "PiùLibri, più Liberi" racconta l'intrattenimento, uno degli aspetti più dominanti dell'era moderna, ponendosi e ponendo al lettore alcune curiosità sociologiche relative alla società, dominata da immagini e social network.Il libro è corredato di due interviste a Renzo Arbore e Rosario Fiorello, ritenuti in modo differente artefici della tecnica dell'improvvisazione.L'AutoreFrancesco Simone Caselli è giornalista e speaker di Radio Radio e Radio Radio Tv.Conduttore e giornalista pubblicista dal 2017, è stato per diversi anni redattore per Telebari e responsabile di programmi e rubriche di intrattenimento per Teletrani.A Roma dal 2018, annovera piccole collaborazioni con la redazione di Report (RAI3).Nel 2021 per Standbyme Produzioni Srl (società di produzione televisiva che realizza format e programmi per Rai, Real Time, Discovery Channel) ha curato un progetto sulle Olimpia di Tokyo 2020 in collaborazione con il CONI.L'appuntamento è fissato per martedì 27 dicembre 2022, ore 18.00.