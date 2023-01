L'incanto della Cattedrale di Trani non ha paragoni per turisti e visitatori

Sempre splendida e splendente, anche se "imbracata" in parte per lavori di restauro, la regina della cattedrali (non solo di Puglia) continua a ricevere numerosi turisti e visitatori, soprattutto in giorni di festa come questi che stiamo vivendo. E non solo per la vista dell'iconica facciata esterna, o della cripta: infatti anche questa sera porte aperte nella basilica superiore a beneficio di chi ha deciso di godersi questa perla del patrimonio storico artistico cittadino.E' dalla fine del febbraio scorso che la Cattedrale, nelle zone della navata centrale e del presbiterio della Chiesa superiore, è occupata dal cantiere per una serie di lavori, e per questo le celebrazioni liturgiche ed altri eventi sono stati svolti generalmente in Cripta. Con tutte le precauzioni del caso, e soprattutto negli orari di pausa delle lavorazioni, è stata però garantita l'apertura e la fruizione turistica della Cattedrale ad eccezione delle aree delimitate oggetto di cantiere.