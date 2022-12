L'Ordine degli Ingegneri della Bat ha celebrato i 50 anni di professione dei colleghi

L'Ordine degli Ingegneri di Barletta-Andria-Trani, nel corso di una cerimonia che si è svolta nelle sale di Palazzo S. Giorgio a Trani, ha celebrato i colleghi che hanno compiuto il 50esimo anniversario di iscrizione all'Albo.Una carriera "d'oro" all'insegna dell'interesse per la collettività ma soprattutto un esempio per i neolaureati in un confronto tra generazioni diverse che rafforza il valore sociale della categoria.La cerimonia ha onorato gli ingegneri che con i loro 50 anni di esperienza ora possono tramandare un vero e proprio patrimonio di esperienza e competenze alle future generazioni.I professionisti che sono stati celebrati, con un pensiero particolare anche "alla memoria" degli ingegneri Mario Albanese di Trani e Sergio Caggianelli di Barletta, sono stati e ancora sono un esempio di passione e dedizione, in un confronto tra generazioni diverse ma con lo stesso ottimismo ed entusiasmo: la presidente dell'Ordine della Bat, ing. Antonella Cascella, e tutti i componenti del Consiglio direttivo, hanno insignito della Medaglia d'Oro i colleghi ingegneri Aurelio Nicola Franco Attimonelli, Giovanni Civita, Pasquale Dell'Olio (Andria); Giuseppe Dimiccoli, Luigi Doronzo (Barletta); Nicola Longo, Giansalvatore Tafuro, Antonio Traversa (Trani).