La 4E della scuola Petronelli vincitrice del concorso nazionale sui diritti umani promosso dall'Unesco

La Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'UNESCO in considerazione della necessità di fornire agli studenti occasioni di riflessione, studio e dialogo su tematiche nazionali e internazionali di grande attualità, che favoriscano lo sviluppo della dimensione etica tra le nuove generazioni, e dell'Educazione alla Cittadinanza Globale, attraverso la sensibilizzazione su argomenti volti alla formazione di stili di vita sostenibili, ha bandito per l'anno scolastico 2023-2024 il XII Concorso Nazionale sui Diritti Umani destinato agli studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado.Il Club per l'UNESCO sez. di Trani, credendo fortemente nell'alta valenza formativa ed educativa del tema proposto, ha condiviso l'iniziativa proponendo, nelle scuole di ogni ordine e grado della città di Trani, la partecipazione al concorso. In particolare la presidente Savy Di Lernia ha illustrato come il Concorso costituisse l'occasione per riflessioni e attività su tematiche di profondo spessore culturale, di rilevante importanza educativa e di grande attualità sociale, allo scopo di sollecitare l'energia, l'immaginazione e l'iniziativa dei giovani per superare le sfide che l'umanità si trova ad affrontare.Ulteriore riflessione promossa dalla Presidente è stata costituita dal ritenere quali destinatari gli alunni sin dagli anni della Scuola Primaria, affinchè potessero comprendere come la tecnologia digitale sia uno strumento potente per l'espressione di sé e della propria creatività, fonte di nuovi "alfabeti", ma anche per attingere e costruire conoscenze utili alla comprensione e al miglioramento della complessa realtà in cui viviamo.Grande soddisfazione è stata espressa e condivisa per il successo della classe 4°E del 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani risultata vincitrice per la sezione dedicata alla scuola primaria, frutto della costruttiva sinergia tra scuola ed il club per Unesco di Trani. Gli allievi, supportati dalle insegnanti, si sono cimentati nel rappresentare il "Futuro che verrà" con disegni e slogan che dimostrano interesse, freschezza e capacità di mettere in risalto la indispensabile relazione tra intelligenza umana ed Intelligenza Artificiale.Alla premiazione che si è tenuta a Como presso l'Università degli Studi dell'Insubria, ha partecipato una delegazione della scuola con alunni, docenti e Dirigente scolastico.