La Asl Bt corrisponde i saldi relativi alla indennità di risultato/produttività relativa agli anni 2020 e 2021

Buone notizie per i lavoratori della Asl Bt: la direzione strategica aziendale ha accolto le richieste del sindacato FIALS, mantenendo così gli impegni intrapresi."Con riferimento alla nota prot. n°0011762 del 9 febbraio 2023, la quale la Direzione Strategica della Asl Bt ha comunicato alle OO.SS. rappresentative che con la mensilità di febbraio verranno corrisposti ai dipendenti aventi diritto i saldi relativi alla indennità di risultato/produttività relativa agli anni 2020 e 2021.La Segreteria aziendale della FIALS, rappresentata da Angelo Somma e Sergio Di Liddo, ritiene di ringraziare la Direzione Strategica guidata dalla dott.ssa Tiziana Dimatteo e la direzione del personale guidata dalla dott.ssa Vincenza Memeo per l'impegno profuso al fine di risolvere l'annosa problematica fondi contrattuali orami bloccati da oltre due anni dall'inerzia delle precedenti amministrazioni. La FIALS ringrazia inoltre la direzione strategica per aver mantenuto l'impegno assunto nel corso della riunione di delegazione trattante svoltasi lunedì 30 gennaio, a beneficio di tutta la platea dei dipendenti della Asl Bt, aventi diritto".