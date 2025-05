La Baldassarre conferma il suo primato in Puglia nell'atletica su pista

Ancora una volta, ormai come fosse un consolidato appuntamento annuale, gli alunni della Scuola Baldassarre di Trani, guidati dalla prof.ssa Mauro e preparati con competenza ed esperienza dal prof. Musicco, giovedì 15 maggio, alle finali dei Giochi della Gioventù allo stadio Cozzoli di Molfetta, si sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali di Atletica su pista, facendo addirittura l'en plein, portando infatti sul gradino più alto del podio sia la squadra delle cadette che quella dei cadetti.La scuola Baldassarre si conferma in assoluto la scuola secondaria di primo grado più forte nella pratica dell'atletica scolastica regionale completando un "Grande Slam" che non ha precedenti, avendo già vinto, nello scorso mese di febbraio, i campionati studenteschi regionali di corsa campestre in entrambe le categorie, cadette e cadetti. Primato già suggellato, com'è noto, con l'indimenticabile vittoria della squadra maschile ai Campionati Nazionali nell'anno scolastico 2023/24 a Pescara (titolo conquistato per la prima volta da una squadra del sud Italia).Le squadre dei cadetti e cadette erano così composte per specialitàANDREA D'ANGELO - MARGHERITA ZUCARO 80 hsVIRGILIO CALEFATO - SERENA DI NUNZIO 80mANTONIO BIANCOLILLO - SILVIA MASTRAPASQUA lungoFEDERICO BATTAGLIA - CHIARA NENNA altoANTONIO COLANGELO - GIORGIA PAPALEO pesoPIERPAOLO FUNETTA - CLAUDIA PASTORE vortexANTONIO SUSCO - SAMANTHA CATANZARO 1000mD'ANGELO - BATTAGLIA - BIANCOLILLO - CALEFATO 4x100 cadettiPAPALEO - ZUCARO - MASTRAPASQUA - DI NUNZIO 4x100 cadetteGIACOMO BASSI riserva cadetti.Il Dirigente Scolastico, dott. Marco Galiano, esprime enorme gioia e soddisfazione per i risultati raggiunti, che come ogni anno riflettono il raggiungimento degli obiettivi volti a formare ragazze e ragazzi capaci di mettersi in gioco, superare i propri limiti nell'ottica dell'acquisizione di nuove abilità e costruire competenze come lo spirito di gruppo. per molte alunne e molti alunni la scoperta del proprio talento avviene proprio a scuola, nelle ore di lezione o nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Le molteplici attività sportive proposte e praticate nella Scuola Baldassarre, infatti, raccolgono ogni anno molti frutti in termini di successi personali e di squadra grazie ad una progettazione didattica seria e accurata, puntando ad una diffusione più ampia possibile tra i ragazzi dell'abitudine al movimento come ricerca del benessere personale.