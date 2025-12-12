Brio Volley Academy Trani : bilancio di novembre tra crescita tecnica e traguardi di squadra

Under 18: primi segnali di crescita

Latraccia un primo bilancio e i numeri di novembre parlano chiaro: la crescita del nostro settore giovanile è inarrestabile! Le nostre atlete Under 16 sono state grandi protagoniste con tre vittorie su tre, mentre l'Under 18 ha trovato il suo primo, meritato successo! Anche per le giovanissime della U14, ogni partita è una fondamentale lezione per il futuro. Questo il comunicato completo per scoprire i risultati di tutte le categorie, il grande lavoro dello staff e le difficoltà logistiche che non fermano la nostra passione!Il progetto Brio continua a formare atlete e persone. Tra risultati, crescita tecnica e spirito di squadra, la Brio Volley Academy racconta un mese di novembre ricco di impegno e progressi per tutte le categorie giovanili e traccia un primo bilancio dell'attività del proprio settore giovanile riferito al mese di novembre, un periodo caratterizzato da impegno, crescita tecnica e grande partecipazione da parte delle giovani atlete nei rispettivi campionati federali, al primo anno di attività Brio.La formazione U18 ha esordito nel campionato provinciale affrontando avversarie di buon livello e mostrando progressi costanti nell'organizzazione di gioco, nell'intensità e nell'approccio alle gare.Dopo un avvio complesso, segnato da tre sconfitte consecutive, è arrivato il primo risultato positivo nella quarta giornata: un segnale importante per il gruppo guidato da Mister Drago, che conferma i miglioramenti tecnici e la coesione ricercati durante il lavoro settimanale.Percorso diverso per le atlete dell'Under 16, che nel mese di novembre hanno ottenuto tre vittorie in altrettanti incontri, riuscendo a esprimere al meglio quanto sviluppato durante gli allenamenti. Soddisfazione generale per i risultati raggiunti, che tuttavia non distolgono l'attenzione dall'obiettivo primario: la crescita individuale e di squadra, cardine del progetto tecnico della Brio Volley Academy.Le giovani dell'Under 14, guidate da Mister Ricchiuti, hanno affrontato due impegni contro formazioni con un percorso tecnico più avanzato. I risultati non hanno sorriso alle nostre atlete, ma in queste categorie la sconfitta riveste un significato diverso: rappresenta l'inizio del percorso di crescita, un'occasione per imparare, maturare e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide future.Pur in presenza di difficoltà legate alla disponibilità delle strutture sportive sul territorio, la società continua a garantire una programmazione costante e un'offerta tecnico-formativa di qualità, grazie al lavoro degli allenatori e dell'intero staff. La Brio Volley Academy rinnova e conferma il proprio obiettivo: accompagnare le giovani atlete in un percorso di crescita completo, che unisca formazione sportiva, valori condivisi e un forte senso di appartenenza alla società.