Camilla Rita Stella convocata agli Academy Games 2025 con la selezione U15 Puglia
La giovane atleta fa parte della Fortitudo Trani
Trani - venerdì 12 dicembre 2025 11.23
Il Comitato regionale FIP Puglia, nell'ambito del progetto «Academy Italia», ha ufficializzato le convocazioni per la selezione Under 15 femminile che prenderà parte agli Academy Games 2025, in programma dall'11 al 14 dicembre a San Bonifacio.
Tra le atlete selezionate figura anche Camilla Rita Stella, classe 2012, della Fortitudo Trani, a conferma del suo costante impegno e lavoro svolto dal settore giovanile biancazzurro.
Tra le altre giocatrici convocate ci sono i nomi di:
- Argentiero Alice, classe 2012, FBF Francavilla
- Tritone Sara, classe 2012, Ginnastica Angiulli Bari
- Lacirignola Elena, classe 2011, Basket Fasano
- Salinari Anna, classe 2011, Support O Taranto