La Baldassarre esalta la lingua francese

Una selezione di alunni di classe terza della scuola Baldassarre, diretta dal Preside, dott. Marco Galiano, guidati dalla docente tutor, prof.ssa Sara Maddalena e dall'esperta madrelingua della scuola Ali di Barletta, ha partecipato con entusiasmo ad un corso finanziato dal PNRR per la preparazione all'esame di certificazione DELF Scolaire A2 (per la lingua francese), culminato con l'esperienza di due importanti giornate. Il 15 maggio, la scuola Baldassarre ha ospitato gli esaminatori dell'Alliance Française di Bari, ente certificatore ufficiale di France Éducation per la la prova scritta collettiva, accogliendo anche candidati provenienti da altri istituti.Il 19 maggio, invece, gli studenti prescelti della Baldassarre si sono recati presso la sede dell'Alliance Française a Bari, per sostenere la prova orale. Questo progetto non rappresenta solo un traguardo, ma una preziosa opportunità per i ragazzi dell'Istituto di piazza Dante, che potranno ottenere un riconoscimento ufficiale delle competenze in lingua francese a livello internazionale, spendibile nel loro futuro percorso scolastico e professionale.Il Dirigente scolastico, i docenti, in particolare quelli impegnati nel prezioso percorso didattico ed i genitori esprimono il loro apprezzamento e le congratulazioni vivissimi nei confronti degli alunni per l'impegno e la passione dimostrati ed un ringraziamento speciale per tutti coloro che hanno reso possibile l'attuazione di questo progetto.