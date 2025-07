La Banda della Polizia di Stato incanta Bisceglie: un trionfo di musica e orgoglio per la "Bandiera Blu 2025"

Bisceglie ha ospitato un evento di straordinario rilievo culturale e istituzionale: la, un'autentica orchestra di fiati fondata nel 1928, si è esibita martedì 1° luglio al, gremito in ogni ordine di posto. Il concerto, un'occasione d'oro per la "Festa della Bandiera Blu 2025", ha visto la partecipazione di numerose rappresentanze istituzionali della BAT, della Regione Puglia, dell'Europarlamento e delle Forze Armate (Guardia di Finanza, Carabinieri, Marina Militare), a testimonianza del prestigio dell'evento.In apertura di concerto, la serata è stata impreziosita dagli interventi della, Prefetto della Provincia BAT, dele del, che hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e la comunità.La Banda Musicale della Polizia di Stato, sotto la direzione del, ha dato prova della sua rinomata professionalità, riconosciuta a livello internazionale (lo stesso Premio Oscar Ennio Morricone l'aveva definita una "straordinaria orchestra di fiati"). Con un repertorio vastissimo, dalle più celebri composizioni della letteratura musicale come Giuseppe Verdi ed Ennio Morricone, fino alle indimenticabili melodie di George Gershwin e Frank Sinatra, la formazione ha dimostrato la sua incredibile versatilità e il suo alto profilo artistico.A rendere l'esibizione ancora più memorabile, l'ottima performance dele delche, insieme al Maestro Granata, hanno strappato. Ogni musicista, pur in divisa, ha mostrato una dedizione e una passione che vanno oltre il mero mestiere, onorando sia l'arte che l'istituzione che rappresenta. La precisione, l'armonia e lo spirito di corpo della Banda sono stati palpabili, confermando la sua capacità di essere un veicolo di cultura e valori, avvicinando i cittadini all'Istituzione attraverso il linguaggio universale della musica.La serata è stata la cornice perfetta per celebrare un traguardo significativo per Bisceglie: l'ottenimento, per il, dellada parte della FEE Italia. Un riconoscimento che premia sia il porto turistico - marina resort Bisceglie Approdi, sia un ampio tratto di costa che si estende dalla spiaggia libera attrezzata (anche per persone con disabilità) a Torre Olivieri. Un successo che conferma Bisceglie tra le località balneari più ambite d'Italia, e che è stato degnamente festeggiato con la memorabile performance di questa eccellenza in divisa.