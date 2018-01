La Befana porta setti nuovi alberi in Piazza Albanese

La Befana ha portato nuovi alberi in città. Ieri mattina sono stati piantati sette nuovi esemplari in Piazza Albanese che hanno sostituito i vecchi secchi. L'attività di incremento delle piantumazioni riveste per l'Amministrazione comunale una particolare importanza, soprattutto perché punta a rinfoltire la presenza di alberi in città dopo numerosi abbattimenti. Gli alberi fioriranno a giorni adornando e rendendo più piacevole la piazza, spesso luogo d'incontro per famiglie e bambini.Una notizia che sicuramente farà piacere ai residenti ma anche ai frequentatori abituali della piazza, che assume maggiore importanza dal momento in cui fanno sempre più notizia gli episodi di cronaca che raccontano di alberi caduti pericolosamente per strada perché secchi o marci a causa proprio dalla scarsa manutenzione.