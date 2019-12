Rioni in festa, oggi giochi ed intrattenimento di quartiere in Piazza Albanese

Per Trani Ti incanta questo Natale Vittorio Cassinesi presenta Rioni in Festa. Quattro appuntamenti con show di quartiere per tutta la famiglia. Intrattenimento, giochi, spettacolo, esibizioni e attrazioni. Prima tappa giovedì 19 dicembre 2019, in via Giacinto Francia; seconda tappa lunedì 23 dicembre 2019, in Piazza Madre Teresa di Calcutta; terza tappa lunedì 30 dicembre 2019, in Piazza Albanese; quarta tappa domenica 5 gennaio 2020, in Largo Goldoni.Tutti gli eventi iniziano alle ore 18. Ingresso libero.