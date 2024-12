Degrado in piazza Albanese: la denuncia di un residente riporta l’attenzione su questa zona della città

È di poco tempo fa la segnalazione di un residente, Enrico Covelli, che riporta l'attenzione su una zona della città di cui più volte si è parlato: piazza Albanese. La zona era da tempo rimasta al buio a causa della scarsa illuminazione, anzi, dell'assenza di illuminazione dovuta, molto probabilmente, alle lampade fulminate dei pali su cui erano installate. Se questa situazione è stata sistemata poche ore fa, rimane pur sempre il problema del degrado della piazza: la fontana che trova posto proprio in questo spazio è stata danneggiata dai vandali e i residenti chiedono che sia riqualificata il più presto possibile. Inoltre, vi è la recinzione di un'aiuola che andrebbe sostituita perché è stata danneggiata a causa di un incidente stradale accaduto diversi mesi. Da allora non c'è stato alcun intervento di bonifica e la pazienza di chi abita in zona è ormai giunta al limite, per questo la richiesta comune dei cittadini è quella di riqualificare una piazza che viene spesso dimenticata.