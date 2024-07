La cantante tranese Rita Di Cugno con Anpan team: "Ecco Stargate, un ponte per le emozioni"

In molti hanno conosciuto Rita per la sua performance sul palco insieme al cantante Mika, diventata virale sul web, ma la sua storia di musicista e interprete viene da lontano, con esperienze nazionali e internazionali. Ma ieri è stato un giorno speciale per la cantante tranese, in quanto parte di un team, "", con cui ha realizzato un progetto che vagava nei sogni e che finalmente si è realizzato grazie proprio a un meraviglioso lavoro di squadra. "La canzone e il video Stargate nascono da un processo creativo speciale condiviso con una mia amica intorno al legame, al rapporto profondo che c'è tra i cantanti e i loro fan: noi in particolare amiamo molto i BTS, un gruppo coreano molto popolare anche in Italia, in questo momento in pausa per via del servizio militare". E così da questo team che ha il cuore in Puglia ma che coinvolge artisti da tutta Italia è nato Stargate, proprio con l'obiettivo di raccogliere quante più esperienze emozionali possibili, anche attraverso una sorta di contest di piccole clip che sono state in parte inserite nel video, per poterle trasmettere come se fossero davvero una porta verso le stelle, verso un oltre che ognuno di noi può e deve avere l'obiettivo di raggiungere. "Volevamo davvero attraverso la nostra canzone dimostrare quanto anche distanze apparentemente insormontabili possono essere superate e unite attraverso l'amicizia le passioni comuni l'affetto sincero: questo portale stellare da attraversare con la musica è un centro pulsante di energia, punto di convergenza di emozioni e sentimenti, che in questa maniera vengono trasmessi e anche amplificati".La melodia è stata ideata da Rita insieme ad, è stato realizzato in gran parte a Parco 2 giugno a Bari; l'arrangiamento è invece del professordocente delle scuole medie di Rita che con lei ha continuato a collaborare è che per questo progetto si è prodigato anche a assemblare varie parti registrate in luoghi diversi: "Una disponibilità straordinaria per aiutarci a realizzare il nostro sogno", dice Rita con gratitudine profonda.Ieri pomeriggio l'anteprima su YouTube del video (vedi qui ) che sta già riscuotendo un straordinario numero di visualizzazioni: uno Stargate che val la pena attraversare come un momento di riflessione sul valore dei rapporti umani e della autenticità dei sentimenti. Guest star del video è, il meraviglioso cane guida di Debora, aiuto regista ma anche sorella di Rita, che sta facendosi conoscere sul profilo social Instagram Priscilla Happy dog.