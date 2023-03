La consigliera Denise Di Tullo varca le porte dell'assemblea nazionale del Pd

"Entrambi eletti con la mozione Bonaccini, sono il segno di un circolo maturo che, dopo l'elezione di Irene Cornacchia alla Presidenza Provinciale, esprime rappresentanti a tutti i livelli".



"E' stata una emozione immensa" ha detto Denise Di Tullo rientrata a Trani "vedere l'esplosione di entusiasmo, ieri, alla Nuvola a Roma, all'atto di proclamazione della nuova Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ma soprattutto dopo la sua proposta di nominare Stefano Bonaccini alla carica di Presidente del PD."



"Un appello all'unità del partito, lasciando da parte correnti e mozioni" continua la Di Tullo "per ripartire di slancio verso le importanti sfide che il Partito è chiamato ad affrontare svolgendo un'opposizione seria, responsabile ma soprattutto propositiva".



"Quella che si è celebrata ieri" ha concluso la Consigliera tranese "è stata la festa della partecipazione e del confronto democratico, così come racchiuso nello slogan dell'Assemblea stessa che era La forza della comunità per le persone, per il pianeta. Tanti, ora, sono gli impegni che attendono il popolo democratico che sarà chiamato ad affrontarle sull'onda della voglia di rinnovamento profondo che la Segretaria Schlein ha dimostrato di impersonare."

"Ieri, 12 marzo, la Consigliera comunale del Partito Democratico di Trani, Denise Di Tullo, ha varcato per la prima volta le "porte" dell'Assemblea Nazionale del PD." E' quanto dichiara Antonio Giannetti, Segretario del Circolo PD di Trani."Insieme a Fabrizio Ferrante, veterano in Assemblea per essere stato dal 2013 al 2019 in Assemblea, dal 2019 al 2020 in Direzione, del 2020 ad oggi in Commissione Nazionale di Garanzia e, quindi, di diritto in direzione, la Di Tullo è partita per Roma per rappresentare il nostro territorio", continua il Segretario ccittadino.