La disabilità vista attraverso gli occhi dei bambini, percorso educativo alla scuola De Amicis

Il giorno 3 dicembre 2021, in occasione della "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità", i piccoli alunni delle sezioni continuità della scuola dell'infanzia "De Amicis" e delle classi Prime hanno realizzato il percorso educativo-didattico "La disabilità vista attraverso gli occhi dei bambini". I piccoli alunni, guidati dalle docenti dell'infanzia e della primaria, hanno affrontato i delicati temi dell'uguaglianza/diversità e dell'abilità/disabilità.Hanno prodotto elaborati creativi e teneri, che ci ricordano che ogni essere umano è diverso dall'altro e possiede punti di forza e di debolezza. In particolare, i bambini hanno evidenziato che ogni persona detiene diritti umani inalienabili.Ognuno dà il suo contributo per vivere insieme agli altri, affinché nella comunità si creino le condizioni per la piena realizzazione di tutti e di ciascuno.