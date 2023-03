La donna nell'arte e nella società: un omaggio, un excursus con Franco Leone

È un evento di grande richiamo ed interesse culturale, quello organizzato per domenica prossima, 12 marzo, a partire dalle 18 a Palazzo Beltrani.Promosso da Irene Verziera, Gabriella Abbatangelo, Patrizia Marini e Gigi Schinzani, vedrà protagonista lo storico dell'arte Franco Leone che si cimenterá in un excursus di ampio respiro dedicato alla figura della Donna, rappresentata e omaggiata attraverso l'arte, la poesia, la cultura da svariati artisti, scrittori e poeti. Da una parte Leone, che ha conseguito riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali e ricevuto recensioni per le sue opere da Vittorio Sgarbi, Alberto Angela e Phillippe Daverio, avrà modo di esaltare il genio degli artisti che citerá, da Artemisia Gentileschi a Leonardo da Vinci, da Caravaggio ad Antonello da Messina ed altri, dall'altra potrà esaltare le virtù della Donna nella società, attraverso la Storia, il suo ruolo e l'identità affermata attraverso i secoli ed i diritti rivendicati fino ai giorni nostri. Insomma, "La donna nell'arte e nella società", titolo della manifestazione, attraverso le tante sfaccettature e sfumature che l'arte poetica e figurativa è stata in grado di esaltare.