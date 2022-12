La fondazione Seca presenta il Pastor Ron Gospel Show in Piazza della Libertà

La Fondazione Seca in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Trani (Città di Trani), presenta lo show più atteso del Natale tranese dal titolo Pastor Ron Gospel Show.L'appuntamento è il 20 dicembre alle 20:30 in Piazza della Libertà per una serata di pura energia nella quale l'esuberante personalità di Pastor Ron Hubbard, una delle figure più conosciute nel panorama Gospel internazionale, trascinerà letteralmente il pubblico in un vortice di spiritualità e divertimento con il suo carisma esplosivo.Negli anni Dottor Ronald Ixaac Hubbard e il suo gruppo hanno incantato il pubblico italiano con la loro eclettica personalità esibendosi sui palcoscenici più prestigiosi fra cui l'Auditorium Parco della Musica di Roma, Piazza Santissima Annunziata di Firenze e il Palasport di Mestre, ammaliando ogni genere di pubblico.La partecipazione è gratuita. L'evento fa parte della rassegna "Sere d'incanto" a cura della Fondazione S.E.C.A. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.