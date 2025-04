Il prossimo sabato 12 aprile si terrà la conferenza conclusiva del Ciclo, inaugurato in gennaio dal Liceo Vecchi di Trani, che ha visto la partecipazione di figure di altissimo profilo, quali i proff. Mario Drago, Rino Caputo e Vincenzo Vespri, Maria Di Cosola, Vito Giuseppe Monopoli, Giulio Ferroni e Lucia Perrone Capano.Ospite dell'evento sarà il prof. Maurizio Quinto, ordinario di Chimica Analitica presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell'Università degli Studi di Foggia, che interverrà sul tema "La logica dei computer quantistici in parole semplici".L'incontro si inserisce nel Ciclo di Conferenze, promosso dal Liceo Vecchi con l'obiettivo di arricchire l'offerta formativa e stimolare il pensiero critico degli studenti. In particolare, questa conferenza rientra nel progetto del Liceo di incentivare un approccio STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) allo studio, al fine di accrescere la consapevolezza delle nuove generazioni sulla necessità di analizzare la realtà in modo interdisciplinare e a 360 gradi.Il prof. Quinto guiderà gli studenti alla scoperta dei fondamenti della computazione quantistica, un ambito in continua evoluzione che promette di rivoluzionare il futuro della scienza e della tecnologia. Con un linguaggio chiaro e accessibile, la conferenza offrirà un'introduzione ai concetti chiave di questa disciplina, illustrando le differenze rispetto alla logica computazionale tradizionale e le possibili applicazioni pratiche nel mondo reale.L'evento rappresenta un'importante occasione di approfondimento e di orientamento consapevole per gli studenti dell'ultimo anno che si apprestano a intraprendere percorsi accademici e professionali in un mondo sempre più guidato dall'innovazione tecnologica.Con il prof. Maurizio Quinto si conclude, altresì, il PCTO, riservato alle classi dell'ultimo anno, dal titolo "Le professioni : dalla rappresentazione alla realtà" che ha offerto un'occasione unica per ampliare gli orizzonti formativi degli studenti mediante un contatto diretto con esperienze e competenze di altissima qualità allo scopo di collegare la rappresentazione teorica alla concreta realtà lavorativa e professionale.L'appuntamento è fissato per sabato 12 aprile presso l'Aula Magna del Liceo Vecchi. La comunità scolastica e cittadina sono invitate a partecipare con curiosità e interesse per esplorare insieme le frontiere del sapere scientifico.