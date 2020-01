La Merra promuove Gargiuolo e boccia Laurora: «Se è lui il candidato sindaco io non ci sono»

In seguito all'articolo pubblicato questa mattina sull'adesione al movimento politico "Trani decide" della consigliera Raffaella Merra, non hanno tardato ad arrivare le precisazioni da parte della stessa. Puntualizzazioni che, se pur tempestive, hanno suscitato lo stupore della redazione di TraniViva. La candidatura di Tommaso Laurora come futuro sindaco della città di Trani è supportata da diverse liste e partiti e dallo stesso Roberto Gargiuolo a capo di "Trani decide". Crea meraviglia, dunque, che la consigliera Merra non si fosse resa conto di quello che formalmente abbia firmato.In ogni caso, riportiamo integralmente le precisazioni della consigliera:«È vero sì che la sottoscritta ha aderito al movimento politico "Trani decide" ma, ad una sola condizione che alle prossime votazioni amministrative di Maggio 2020, il candidato Sindaco sia il segretario dello stesso movimento Roberto Gargiuolo, caso contrario, invito lo stesso a sostenere la candidatura dell'attuale Sindaco Avv. Amedeo Bottaro. Se ciò non fosse possibile sin da ora la sottoscritta si dichiara libera da ogni vincolo , non ritenendo opportuno alcuna adesione».