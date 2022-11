La notte bianca dei bambini, Ciliento: «Venerdì in Regione ci sarà una delegazione di minori di Trani»

Il garante regionale dei Diritti del Minore, Ludovico Abbaticchio, ha previsto per venerdì 18 novembre l'organizzazione de "La notte dei desideri", la notte bianca dei bambini e delle bambine, un'occasione per festeggiare il compleanno della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.Su impulso della consigliera regionale, Debora Ciliento, vi parteciperà anche una delegazione di bambini della città di Trani tra i 6 e i 10 anni frequentanti i centri diurni e le scuole primarie che saranno protagonisti di attività di laboratorio, racconta storie, giochi e spettacolo."Li accompagnerò personalmente - spiega Ciliento -, non potevamo mancare ad un momento così bello che vede i bambini protagonisti della nostra regione. Ringrazio i dirigenti scolastici dei quattro circoli didattici per la piena disponibilità e le tre strutture dei centri diurni che hanno accolto la proposta con entusiasmo. Sono certa che sarà un bel momento di festa". Nella stessa giornata del 18 novembre, alle ore 11 presso la sala stampa del Consiglio Regionale, sarà presentata ai giornalisti l'iniziativa.