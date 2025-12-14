Presepe vivente Xiao Yan
"La Pace sia con tutti Voi": Il Presepe Vivente ritorna a Trani

Nel centro storico dal 26 al 28 dicembre, un evento ispirato al messaggio di Papa Leone XIV

Trani - domenica 14 dicembre 2025
A Trani, il periodo natalizio raggiunge il suo culmine spirituale e tradizionale con il ritorno del Presepe Vivente, che quest'anno celebra la sua XX edizione. L'evento, promosso dalla Cooperativa Xiao Yan con il patrocinio del Comune di Trani, si svolgerà nel cuore suggestivo del centro storico da venerdì 26 a domenica 28 dicembre 2025, con orario continuato dalle 17:00 alle 20:30.

Il titolo scelto per questa edizione, "La Pace sia con tutti Voi", trae ispirazione dal primo discorso di Papa Leone XIV e sottolinea l'importanza dell'unità e della speranza in un momento storico che ne ha grande bisogno. La rappresentazione della Natività non è solo una rievocazione storica, ma un profondo richiamo ai valori religiosi del Natale. A rendere l'evento così vibrante è il grande coinvolgimento della comunità, in particolare di tanti giovani, che insieme a volontari e adulti, daranno vita alle scene. Saranno oltre 100 i figuranti volontari impegnati a rappresentare antichi mestieri e scene di vita quotidiana, creando un paesaggio storico e suggestivo.

Il Presepe Vivente si svilupperà lungo le antiche vie e i vicoli del centro storico, con ingresso principale da Via Beltrani. Per garantire un'esperienza immersiva e ben gestita, i visitatori saranno accolti e accompagnati in gruppi da guide dedicate, pronte a illustrare le varie ambientazioni e il significato delle Sacre Rappresentazioni. L'ingresso all'evento prevede una offerta suggerita di 2,00 Euro, definita come "quota di complicità" dall'associazione Xiao Yan. L'intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività sociali e di inclusione portate avanti dall'associazione stessa, trasformando così la visita in un gesto concreto di solidarietà. L'appuntamento è un invito a riscoprire la magia della Tradizione e il vero spirito del Natale.

Queste le informazioni utili:
  • Quando: 26, 27 e 28 dicembre 2025
  • Orario: 17:00 – 20:30
  • Dove: Centro Storico di Trani (Ingresso principale Via Beltrani)
  • Contatti Info: 392 9161254



  Presepe vivente
