"La Pace sia con tutti Voi": Il Presepe Vivente ritorna a Trani

Queste le informazioni utili:

Quando: 26, 27 e 28 dicembre 2025

26, 27 e 28 dicembre 2025 Orario: 17:00 – 20:30

17:00 – 20:30 Dove: Centro Storico di Trani (Ingresso principale Via Beltrani)

Centro Storico di Trani (Ingresso principale Via Beltrani) Contatti Info: 392 9161254

A Trani, il periodo natalizio raggiunge il suo culmine spirituale e tradizionale con il ritorno del, che quest'anno celebra la sua. L'evento, promosso dalla Cooperativacon il patrocinio del Comune di Trani, si svolgerà nel cuore suggestivo del centro storico, con orario continuatoIl titolo scelto per questa edizione,, trae ispirazione dal primo discorso die sottolinea l'importanza dell'unità e della speranza in un momento storico che ne ha grande bisogno. La rappresentazione della Natività non è solo una rievocazione storica, ma un profondo richiamo ai valori religiosi del Natale. A rendere l'evento così vibrante è il grande coinvolgimento della comunità, in particolare di, che insieme a volontari e adulti, daranno vita alle scene. Sarannoimpegnati a rappresentare antichi mestieri e scene di vita quotidiana, creando un paesaggio storico e suggestivo.Ilsi svilupperà lungo le antiche vie e i vicoli del centro storico, con. Per garantire un'esperienza immersiva e ben gestita, i visitatori saranno accolti e accompagnati in gruppi da, pronte a illustrare le varie ambientazioni e il significato delle Sacre Rappresentazioni. L'ingresso all'evento prevede una, definita come "quota di complicità" dall'associazioneL'intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività sociali e di inclusione portate avanti dall'associazione stessa, trasformando così la visita in un gesto concreto di solidarietà. L'appuntamento è un invito a riscoprire la magia della Tradizione e il vero spirito del Natale.