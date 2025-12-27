Trani il Presepe Vivente
"Shalom": a Trani il Presepe Vivente si fa messaggio universale di Pace

Intervista a Daniele Ciliento: «La nostra città ambasciatrice di dialogo interreligioso». Il video a cura di Marina Laurora

Trani - sabato 27 dicembre 2025 8.23
Oggi, 26 dicembre, abbiamo incontrato Daniele Ciliento, presidente dell'associazione Xiao Yan e curatore, dal 2000, del Presepe Vivente di Trani. Un'edizione che quest'anno si sviluppa attorno a un tema di grande attualità, in linea con il monito del giovane pontificato del Santo Padre: "La pace sia con tutti voi": «Sono stato molto colpito dalla prima frase che Papa Leone ha pronunciato affacciandosi dalla loggia di San Pietro» – dichiara Ciliento – «un richiamo a quel saluto ebraico, Shalom, che Gesù rivolse ai suoi discepoli quando apparve nel Cenacolo».

Shalom: una parola che, nel contesto geopolitico odierno, sembra aver perso il suo significato più profondo. «Non c'è nulla di più bello – continua – che augurare la pace alla gente, anche attraverso un piccolo presepe». Una pace intesa anche come dialogo interreligioso. «Viviamo il centro storico e dialoghiamo con chi professa una fede simile alla nostra: abbiamo la chiesa ortodossa di San Martino, la sinagoga Scolanova, una delle più antiche d'Europa, e fino a poche settimane fa era presente anche una moschea, oggi trasferita in un'altra zona non distante».

Inconsapevolmente, Trani è da tempo una piccola ambasciatrice di pace. Il Presepe Vivente sarà ancora visitabile sabato 27 e domenica 28 dicembre con ingresso da Via Beltrani dalle ore 17:00.
