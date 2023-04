La passione di Cristo lungo le strade del centro: ieri la processione dei Misteri a Trani

Sempre più suggestiva e sempre più amata e sentita dai cittadini tranesi la Processione Penitenziale detta "dei misteri" che ieri sera, partita dalla Basilica Cattedrale, ha seguito un percorso inusuale, invertito nella direzione lungo Corso Vittorio Emanuele, che ha consentito una partecipazione ancora più nutrita dei fedeli che intorno alle 20:30 hanno chiuso le loro attività commerciali.Commozione e suggestione sin dalla discesa, lungo le scale della Basilica, dapprima delle quattordici statue che rappresentano i momenti della passione di Cristo e poi della Madonna "Desolata" la quale, chiudendo questa sorta di Via Crucis lungo le strade, rappresenta il momento nel quale la Vergine accompagna suo figlio al Sepolcro dopo la sua morte in Croce.A chiudere la Processione, il baldacchino rosso portato a piedi scalzi, in segno di penitenza e con devozione, dai confratelli dell' Arciconfraternita dei Bianchi (sotto il titolo del Santissimo Sacramento), vera anima dell'organizzazione della processione, a protezione del reliquiario contenente il frammento della Croce di Cristo, custodito nella Cattedrale.La reliquia, quest'anno, è stata portata da Don Gaetano Lops, coordinatore zonale di Trani, per l'Arcidiocesi.Le foto sono tratte dalla pagina facebook Feste a Trani.