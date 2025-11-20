La Sala Giunta di Trani intitolata all'ex Sindaco Carlo Avantario: esempio di "Servizio e Integrità"

DATO ATTO: Carlo Avantario è stato uomo delle istituzioni, medico stimato e figura di profonda umanità che ha segnato con la sua vita un'epoca nella storia di Trani. Nato nel 1946, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Ostetricia e Ginecologia, ha dedicato la sua carriera a prendersi cura dei cittadini, soprattutto nei ruoli di Primario dell'Ospedale di Trani e dirigente sanitario, affiancando il dovere professionale a una disponibilità sempre pronta e presente. Eletto Sindaco dal 1999 al 2003, e poi per decenni assessore e consigliere comunale, Avantario ha guidato con equilibrio, trasparenza e visione lo sviluppo della città, opponendosi, con coraggio, a proposte che avrebbero compromesso il bene comune e dimostrando una sensibilità particolare per le questioni sociali e legate alla salute dei cittadini. Sempre vicino alla comunità, ha operato non solo da amministratore ma da medico che ascoltava, confortava e accompagnava. Uomo mite e disponibile, con rigore morale e grande empatia, ha saputo incarnare valori rari: gentilezza, amore per il servizio, senso civico. Intitolando questa sala alla memoria di Carlo Avantario, la città vuole custodire non solo il ricordo di un uomo che ha servito con dignità, ma anche ispirare chiunque entri in queste mura: che possa sentire il peso e l'onore del servizio pubblico e dell'impegno per la comunità.

La, riunitasi il 14 novembre 2025, ha deliberato all'unanimità l'intitolazione dellaalla memoria del, già Sindaco della Città. L'atto, formalizzato con la deliberazione N° 110, accoglie la richiesta trasversale avanzata da ben 14 consiglieri comunali di vari schieramenti, a testimonianza del rispetto e dell'eredità morale lasciata da Avantario. La decisione non è un semplice gesto formale, ma il riconoscimento della sua straordinaria influenza sulla comunità tranese.Il Dott.(1946 – 2025) è stato un uomo che ha saputo fondere l'etica professionale con il rigore politico. Laureato ine specializzato in, dedicò la sua vita alla cura del prossimo, raggiungendo il ruolo di. La sua carriera istituzionale fu altrettanto significativa: ricoprì la carica die continuò a servire la città per decenni come assessore e consigliere comunale. Come ricordato dalle parole lette dal Sindaco in occasione del suo ultimo saluto, Avantario era unche ha fatto dellaIl profondo legame tra Avantario e la comunità manifestò con la Cattedrale di Trani gremita in ogni ordine di posto il giorno dei funerali, lunedì 26 maggio 2025, per un saluto, proprio come era nel carattere dell'ex Sindaco, cheSindacodurante le esequielesse un accorato addio, additandocome "esempio di servizio e integrità" e sottolineandoil debito personale e politico: "Quando lui era sindaco, ebbi l'onore di essere chiamato, giovanissimo, nella sua squadra. Fu la mia prima esperienza amministrativa, e sotto la sua guida imparai cosa significa amministrare con rigore, dedizione e umanità." Il Sindaco così concluse il saluto : "Caro Carlo, grazie per averci dato l'esempio di come si possa vivere e servire con onore e con misura. Il tuo nome resterà scolpito nella storia di questa città." Anche i familiari e colleghi testimoniarono l'impronta lasciata: il figlioannunciò l'iniziativa che la famiglia avrebbe poi predisposto a favore dell'per onorare la memoria del padre.Intitolare la Sala Giunta, luogo nevralgico delle decisioni amministrative, alla sua memoria è un gesto carico di significato: serve a ricordare costantemente a chi governa che il potere deve essere esercitato con lo stessoe la stessache hanno caratterizzato la vita di. L'approvazione finale dell'intitolazione è stata immediata ed unanime, sottolineando il desiderio della città di onorare un uomo che è riuscito a essere un modello di riferimento al di là delle divisioni politiche.