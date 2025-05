Trani dà l'ultimo saluto al dott. Avantario con le parole del Sindaco: "Carlo, esempio di servizio e integrità"

Oggi la nostra piange la scomparsa di Carlo Avantario, un uomo che ha saputo interpretare con autentica nobiltà il ruolo di cittadino, medico e servitore dello Stato. È difficile trovare parole che siano all'altezza della sua figura. Carlo Avantario è stato un galantuomo d'altri tempi, nel senso più vero e profondo dell'espressione. Un uomo che ha fatto della correttezza, dell'onestà intellettuale e del rispetto per gli altri la sua cifra, umana e politica. La sua lunga e appassionata attività come medico ha lasciato un segno incancellabile nella vita di tanti tranesi, che in lui hanno trovato non solo un professionista competente, ma una persona capace di ascoltare, di prendersi cura, di restituire dignità anche nei momenti di maggiore fragilità. La medicina, per lui, non è mai stata solo una professione: è stata una missione, vissuta con discrezione e dedizione. Come uomo delle istituzioni, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità è stato sindaco, vice sindaco e sino all'ultimo ha rivestito con grande dignità il ruolo di consigliere comunale. In ogni incarico ha portato con sé la sua visione della politica come esercizio di responsabilità, come servizio umile e silenzioso. sempre al fianco del cittadini. Non ha mai cercato clamori o riconoscimenti: ha operato con la serena fermezza di chi sa di essere al servizio della propria comunità. Per me, è una perdita doppiamente dolorosa. Quando lui era sindaco, ebbi l'onore di essere chiamato, giovanissimo, nella sua squadra. Fu la mia prima esperienza amministrativa, e sotto la sua guida imparai cosa significa amministrare con rigore, dedizione e umanità. Da allora, il nostro percorso si e intrecciato in tante battaglie civili, sempre fianco a fianco, condividendo idee, valori, ideali. Cario Avantario era un uomo che parlava poco ma diceva molto. Non alzava mai la voce, ma sapeva farsi ascoltare. Camminava con passo lieve, ma lasciava impronte profonde . Alla sua famiglia, a tutti coloro che gli hanno voluto bene, rivolgo, a nome dell'intera Amministrazione e della città tutta, il più sentito cordoglio. Trani gli deve tanto. E saprà, nel tempo, riconoscere e custodire la sua eredità morale. Caro Carlo, grazie per averci dato l'esempio di come si possa vivere e servire con onore e con misura. il tuo nome resterà scolpito nella storia di questa città e nel cuore di chi, come me, ha avuto il privilegio di conoscerti sino in fondo.

La città piange l'ex sindaco e consigliere, ricordato per il suo impegno umile e profondo al fianco dei cittadini che hanno gremito in ogni ordine di posto la Cattedrale di Trani per tributargli l'ultimo accorato saluto, un saluto composto e silenzioso così come era nel carattere Carlo Avantario che preferiva convincere senza alzare i toni della voce, ma con l'esempio., che ha celebrato le esequie, nella sua omelia ha detto: "Sento il desiderio di esprimere, anche a nome della comunità ecclesiale della nostra città, grazie per quel servizio ai nubendi, che ha reso Carlo Avantario, quindi non solo per la vita che nasce, assistendo nella gravidanza e nel parto, ma anche alla famiglia stessa che nasce".Nel tempo della celebrazione dedicata al ricordo di, si sono alternate dall'ambone le voci commosse della nipote: "Sei stato per me come un secondo padre", di una collega di lavoro: "Ho condiviso con Te la passione per la cura, da Te ho imparato di come si possa fare del bene nella propria professione", di, capogruppo in consiglio comunale del PD, che a nome dello stesso ha detto:" Nel percorso condiviso è sempre emerso l'impegno per il bene dei cittadini tranesi e delle istituzioni". Commosse anche le parole del figlioche si è rivolto al padre dicendo: "Mi hai insegnato a rispettare le persone, il loro pensiero, mi hai insegnato a confortare le persone che avevano bisogno di aiuto. Sei stato un padre sempre presente nei momenti in cui ero scoraggiato" ed alla fine del suo intervento, ha anticipato l'iniziativa che la famiglia sta predisponendo a favore dell'(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) che partirà a breve per ricordare suo padre.Lasciamo infine alle parole che il, ha voluto scrivere di proprio pugno e leggere a nome di tutti i cittadini di Trani, interpretandone i sentimenti, al quale ha additato Carlo Avantario come esempio di servizio e integrità, per il suo per il suo impegno umile e profondo al fianco dei cittadini: