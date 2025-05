È deceduto Carlo Avantario, già sindaco della Città di Trani

È deceduto il dott., medico di acclarata competenza, uomo mite e disponibile all'ascolto. Attuale consigliere comunale del Partito Democratico e già Sindaco della Città di Trani. Domani sarà allestita la camera ardente a Palazzo Palmieri. Si attende di sapere gli orari.BREVI NOTE BIOGRAFICHE. Classe 1946, laureato nel 1971 e specializzato in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università degli Studi di Padova nel 1976, dal 1992 al 2007 ha ricoperto ruoli dirigenziali all'interno del Presidio Ospedaliero di Trani. Da sempre attento alle "questioni sociali" non si è mai sottratto agli impegni. Prima con la militanza attiva nell'Azione Cattolica poi Presidente dell'Associazione Medici Cattolici dal 1990 al 1993. Per oltre vent'anni ha fatto parte del gruppo di formazione per la preparazione al matrimonio delle giovani coppie. Volontario presso il Consultorio Familiare di Iniziativa Cattolica ha deciso di rafforzare l'impegno sociale entrando in politica. Nel 1995 fu eletto Consigliere Comunale e nel 1999 eletto Sindaco di Trani in una coalizione di centro sinistra.