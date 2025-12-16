Avantario
Sala Giunta intitolata a Carlo Avantario, già sindaco di Trani

Venerdì 19 la cerimonia alla presenza delle istituzioni civili e militari

Trani - martedì 16 dicembre 2025 11.23
Si terrà venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 11.30, la cerimonia ufficiale di intitolazione della sala Giunta del Comune di Trani al dott. Carlo Avantario, figura storica della politica cittadina e già primo cittadino. L'iniziativa, approvata con delibera di Giunta, nasce dalla volontà di ricordare e valorizzare il contributo umano, professionale e istituzionale offerto da Avantario alla comunità tranese.

Medico stimato, specializzato in Ostetricia e Ginecologia, Avantario ha dedicato l'intera carriera alla cura dei cittadini, ricoprendo incarichi di primaria responsabilità all'interno dell'Ospedale di Trani, dove è stato anche Primario, e nel ruolo di dirigente sanitario. Al rigore professionale ha sempre affiancato una disponibilità umana rara, attenta, presente.

La sua lunga militanza nelle istituzioni lo ha visto Sindaco di Trani dal 1999 al 2003, dopo un lungo impegno come assessore e consigliere comunale. Ha amministrato con equilibrio e trasparenza, opponendosi a scelte che avrebbero potuto compromettere il bene comune, difendendo la salute e i diritti dei cittadini, in particolare dei più fragili.

Colto, mite, empatico, Carlo Avantario è stato esempio di rigore morale e di ascolto, capace di coniugare professionalità e gentilezza, competenza e spirito di servizio. "Intitolare questa sala alla sua memoria – si legge nella motivazione ufficiale – significa non solo custodire il ricordo di un uomo che ha servito con dignità, ma ispirare chiunque entri in queste mura a sentire il peso e l'onore del servizio pubblico".

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Amedeo Bottaro, i rappresentanti dell'Amministrazione, i familiari del dott. Avantario, autorità civili e militari e quanti vorranno unirsi nel ricordo di una figura che ha incarnato con dignità e passione il ruolo istituzionale.
  • Carlo Avantario
