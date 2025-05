Il Sindaco Bottaro ricorda Carlo Avantario: "Un punto di riferimento umano e politico"

"Oggi la nostra comunità perde non solo un amministratore appassionato, ma anche un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della città.Carlo Avantario è sempre stato un punto di riferimento, umano e politico e non solo per me.Con lui ho condiviso momenti di confronto, di lavoro e di visione per il bene della nostra città.La sua esperienza, la sua disponibilità all'ascolto, la sua passione civile resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto l'onore di lavorare con lui.A nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera cittadinanza, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".