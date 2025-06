La Scuola Baldassarre celebra la fine dell’anno con il “BaldasParty 2025

Dopo un anno scolastico intenso e pieno di iniziative, la Scuola Secondaria di Primo Grado "Baldassarre" di Trani, guidata dal Dirigente Scolastico, dott. Marco Galiano, saluterà alunni, famiglie e territorio con un festoso evento: il "BaldasParty 2025".L'appuntamento è per martedì 3 giugno alle ore 19.30, nel cortile della scuola, trasformato per l'occasione in un palco di colori, musica ed emozioni.Sarà un momento di festa e condivisione, per rivivere insieme alcune pillole delle molteplici esperienze vissute insieme durante l'anno scolastico.La comunità scolastica invita tutti a partecipare numerosi per applaudire i ragazzi e le ragazze della "Baldassarre", pronti a raccontare con entusiasmo e creatività la loro crescita e il loro impegno.