La Scuola Baldassarre entra nella rete nazionale "TalentInclusivi": un patto per valorizzare le eccellenze

L'Istituto consolida un impegno sulla plusdotazione avviato da sei anni. Al via la formazione docenti in sinergia con la rete pugliese

Trani - martedì 20 gennaio 2026
Anche la Scuola "Gen. E. Baldassarre", guidata dal Dirigente scolastico dott. Marco Galiano, aderisce alla rete nazionale TalentInclusivi, realtà nata nel febbraio 2021 con l'obiettivo di promuovere una didattica sempre più attenta alla plusdotazione e all'alto potenziale cognitivo. Una scelta che testimonia la sensibilità dell'Istituto verso un tema centrale per la scuola contemporanea: il riconoscimento dei bisogni educativi degli studenti gifted e la valorizzazione dei talenti di ciascun alunno.

Un impegno che non nasce oggi, ma che la Scuola Baldassarre porta avanti con continuità da oltre sei anni, distinguendosi come antesignana sul territorio tranese nell'attenzione alla plusdotazione.
A conferma di questo percorso strutturato e lungimirante, la scuola si è dotata di una figura di riferimento specifica, nella persona della prof.ssa Valeria Sallustio, referente per la plusdotazione, a cui è affidato il coordinamento delle azioni di riconoscimento, accompagnamento e valorizzazione degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Un'attenzione condivisa da tutto il corpo docente, che già nel 2023 aveva partecipato ad un corso di formazione specialistico e che continua il proprio aggiornamento.

La rete TalentInclusivi, che coinvolge scuole di diverse regioni italiane, si propone di sviluppare attività didattiche, di ricerca e sperimentazione metodologica, oltre a percorsi di formazione e aggiornamento per il personale scolastico. Al centro vi è una visione inclusiva della plusdotazione, intesa non come etichetta, ma come Bisogno Educativo Speciale (BES) da riconoscere e accompagnare attraverso percorsi personalizzati, capaci di favorire il benessere e uno sviluppo armonico degli studenti.

Un cambio di prospettiva che incoraggia a vedere oltre la performance per capire cosa c'è dietro la fatica, il silenzio, la rabbia o l'apparente facilità.
Un primo, significativo momento di formazione si è svolto mercoledì 14 gennaio, con l'avvio del percorso "Talenti Inclusivi", tenutosi online e guidato dalla professoressa Martina Brazzolotto. L'iniziativa ha registrato la partecipazione di quasi 600 docenti collegati da istituti di tutta Italia. Particolarmente rilevante la presenza della Puglia e, in modo specifico, della provincia BAT, che si conferma uno dei territori più attivi e sensibili sul tema della didattica per la plusdotazione.

Il corso è promosso dalla Rete TalentInclusivi Puglia, con scuola capofila il IV Circolo Didattico "Beltrani" di Trani, diretto dalla dott.ssa Nunzia Porzio e coordinato dalla docente referente Maria Manzi. Il percorso formativo proseguirà nei prossimi mesi con un calendario articolato di incontri pomeridiani, dedicati all'approfondimento dei modelli teorici, al riconoscimento dei profili gifted, alla differenziazione didattica e alla costruzione di strumenti come il Piano Didattico Personalizzato.

Con la propria adesione alla rete TalentInclusivi, la comunità scolastica della Baldassarre, conferma un impegno concreto verso una scuola capace di riconoscere, accogliere e valorizzare le potenzialità di tutti, promuovendo una cultura educativa attenta alle differenze e orientata allo sviluppo dei talenti come risorsa per l'intera comunità scolastica.tl@
