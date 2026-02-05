Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi di Trani. <span>Foto Credits</span>
Scuola e Lavoro

Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi di Trani

Una lodevole iniziativa in un momento cruciale

Trani - giovedì 5 febbraio 2026 6.46 Comunicato Stampa
Sono stati premiati e prescelti per le prossime selezioni (distrettuali provinciali, regionali, nazionali e internazionali) i ragazzi che hanno partecipato al Concorso "Un Poster per la Pace", indetto dai Lions Club International di Trani e al quale ha aderito la Scuola Baldassarre, con referente il prof. Roberto Capogrosso e a cura di tutti i docenti di arte della scuola di piazza Dante.

Venerdì scorso, davanti ad una folta platea, si è tenuta la premiazione dei lavori, una serie di Poster di ottimo livello qualitativo e pregni di simboli, significati e contenuti dedicati al tema della pace. Un'iniziativa doppiamente meritevole di lode ed attenzione visto il particolare momento di tensione internazionale dovuto al conflitto tra Russia ed Ucraina.

Grande entusiasmo e partecipazione da parte dei ragazzi, dei docenti, degli stessi responsabili dei Lions e naturalmente del Dirigente scolastico Marco Galiano che ha sottolineato una volta di più la validità di iniziative come queste e il grande valore della Pace.

Il primo classificato è stato Ruggiero Borraccino della 3B, seconda classificata Giulia Palumbo della 2G, e terzo Gabriel Martina Bruno della 2H.
tl@
  • Scuola Baldassarre
