La Scuola "E.Baldassarre" di Trani premiata per le vittorie nelle competizioni sportive

Eccellenti affermazioni nell'Atletica leggera nello scorso anno scolastico

Trani - mercoledì 4 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Giovedì 29 gennaio, presso l'Auditorium del liceo classico "Carlo Troja" di Andria si è tenuta la cerimonia di premiazione organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale-ambito provincia BAT, dedicata agli studenti partecipanti alle finali nazionali delle Competizioni sportive scolastiche e dei Giochi della Gioventù relative all'anno scolastico 2024/25. Le squadre femminile e maschile di Atletica leggera della scuola secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani hanno confermato il proprio primato nelle competizioni regionali, aggiudicandosi la presenza alla fase nazionale che si è tenuta presso Stadio Olimpico di Roma nel mese maggio dello scorso anno.

Il dirigente della scuola Baldassarre, dott. Marco Galiano, esprime grande gioia e soddisfazione per i successi ottenuti dai giovani studenti-atleti, la scuola infatti continua a brillare dopo la conquista del titolo nazionale con la squadra maschile nell'anno scolastico 2023/24, e si distingue per la sua vocazione nella scoperta di talenti sportivi tra i ragazzi frutto della realizzazione di svariate attività motorie stimolanti e motivanti, tese alla diffusione della ricerca del benessere attraverso l'abitudine a stili di vita corretti. Gli studenti impegnati nelle molteplici attività sportive proposte dalla scuola, scoprono di possedere nuove capacità imparando soprattutto a lavorare insieme, a superare i propri limiti e rafforzare la fiducia in sé stessi in un processo di costruzione della propria personalità.

I ragazzi premiati, che in squadra hanno conquistato il podio più alto nelle specialità dell'atletica leggera, preparati dai docenti Raffaele Musicco e Paola Mauro sono: Andrea D'Angelo e Margherita Zucaro ostacoli, Antonio Biancolillo e Silvia Mastrapasqua salto in lungo, Antonio Susco e Samantha Catanzaro 1000 m., Antonio Colangelo e Giorgia Papaleo lancio del peso, Pierpaolo Funetta e Claudia Pastore lancio del vortex, Virgilio Calefato e Serena Di Nunzio 80m, Federico Battaglia e Chiara Nenna salto in alto, inoltre 8 tra loro hanno partecipato brillantemente alle gare di staffetta 4 x 100.
