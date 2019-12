La scuola Beltrani organizza il mercatino di Natale: oggi in scena la solidarietà

Giovedì 19 dicembre, a partire dalle ore 17.00, presso la sede centrale del IV Circolo Didattico "G. Beltrani", in via Giorgio La Pira, si svolgerà ilorganizzato da tutta la comunità scolastica dell'Istituto stesso. Docenti, personale ATA, alunni, genitori e dirigenza, tutti insieme con un unico obiettivo: aiutare chi è in difficoltà. L'evento è il risultato finale deltra le sezioni della Scuola Primaria e le sezioni delle Scuole dell'Infanzia del IV Circolo che, come ogni anno, organizza attività didattiche con lo scopo di sensibilizzare alunni e famiglie su un tema ritenuto fondamentale:Il mercatino vedrà protagonisti proprio i piccoli alunni che, con le loro mani, hanno realizzato una serie di addobbi artigianali natalizi. Il ricavato della vendita dei manufatti realizzati dai bambini sarà infatti devoluto in beneficenza ad alcune associazioni del territorio che la nostra comunità scolastica ha deciso di sostenere.Quest'anno, in modo particolare, i genitori, le insegnanti e la dirigenza, hanno deciso di sostenere Telethon, la Caritas Diocesana e il Reparto Oncologico Pediatrico dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Tra i preparativi, i canti e la manualità, infatti, i bimbi hanno compreso quanto sia importante mettersi a disposizione di chi ha meno degli altri, di chi non ha niente e di chi ha bisogno d'aiuto, diffondendo quel concetto di altruismo che spesso rimane astratto per tutto il resto dell'anno.Si invitano, inoltre, tutti coloro i quali volessero visitare la nostra scuola a raggiungerci venerdì 20 e sabato 21, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, per un momento di