La Settimana Santa a Trani tra riti e restrizioni

Con l'approssimarsi della Pasqua si è ormai vicino anche alla Settimana Santa, ricca, in tutta la Puglia, di quei riti che la caratterizzano e la connotano da secoli. Purtroppo anche quest'anno, com'era prevedibile, molti di questi saranno omessi nel rispetto delle disposizioni anti covid.In particolare, l'Arcivescovo D'Ascenzo, con lettera del 15 marzo, in aderenza al Protocollo siglato tra CEI e Ministero degli Interni, del 7 maggio 2020, ha adottato delle disposizioni volte a regolare le principali "funzioni" prossime.Per la celebrazione della Domenica delle Palme, in tutte le realtà sarà omessa la tradizionale processione; mentre sarà effettuata la benedizione dei rami d'ulivo, che per ovvie ragioni dovranno essere personali e non reperibili, pertanto, nelle chiese.Altro divieto riguarderà l'allestimento degli altari della reposizione. In merito, specifica la nota curiale, "si sconsiglino espressamente le visite consuete al SS. Sacramento in altre chiese. A tal riguardo, terminata la celebrazione, ci si potrà fermare in chiesa per un breve momento di adorazione personale o comunitaria. Resta l'obbligo di non protrarre l'adorazione dopo l'orario consentito dalle norme vigenti".Con riguardo alle tradizioni della pietà popolare anche quest'anno, come si apprende dal programma stilato dall'Arciconfraternita dell'Addolorata, non si assisterà alla tradizionale processione, che si svolge nelle prime ore del Venerdì Santo. Tuttavia, l'Arciconfraternita, che da secoli ne custodisce la tradizione, ha deciso per quest'anno di sostituirla con la Veglia di preghiera notturna delle ore 3.00. Altra lodevole iniziativa, intrapresa sempre dallo stesso sodalizio, è l'invito a procurarsi dei lumini (disponibili presso la chiesa di Santa Teresa), da poter riporre sui propri davanzali nella notte del venerdì Santo.Altra lodevole iniziativa si registra per quanto riguarda la chiesetta del Miracolo Eucaristico di Trani, che eccezionalmente aprirà le porte ai visitatori proprio in occasione della Settimana Santa.Risulta ovviamente sospesa la processione penitenziale dei Misteri, composta da quattordici statue rappresentanti i misteri della Passione di Cristo. Questa processione, che si snoda come ogni anno nel giorno del venerdì Santo dalla Basilica Cattedrale, è organizzata dall'antichissima Arciconfraternita dei Bianchi.Sebbene anche queste festività si svolgeranno sottotono, non può non sottolinearsi l'impregno profuso dalle varie realtà cittadine volto a riempire, nei limiti che la situazione pandemica impone, l'"assurdo vuoto" in cui purtroppo ci ritroviamo a vivere.