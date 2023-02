La tradizione dei vocabolari della Crusca come patrimonio del paese, se ne parla in biblioteca

La Città di Trani, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Trani, le associazioni culturali del gruppo "Esserci"; l'associazione culturale "La Maria del porto", il "Club per l'Unesco" Trani e l'Anmi (Associazione Nazionale Medici Italiani), è lieta di invitare all'incontro tenuto da Marcello Aprile, professore di Linguistica italiana dell'Università del Salento, Presidente della Società Dante Alighieri - Comitato del Salento, sul tema "La tradizione dei vocabolari della Crusca come patrimonio del paese".Partendo dall'edizione del 1612 del Vocabolario della Crusca, di cui è conservata copia anche nella Biblioteca comunale di Trani, verrà sottolineata l'importanza che i Vocabolari della Crusca hanno rivestito nel tempo sul piano dell'acquisizione della coscienza linguistica e del patrimonio identitario del Paese.Sarà allestita, per l'occasione, una mostra della preziosa edizione del 1612 del Vocabolario della Crusca e di altre edizioni successive, oltre che di testi rari posseduti dalla Biblioteca comunale di Trani.Indirizzi di saluto verranno rivolti dalla Responsabile Biblioteca "G. Bovio", dott.ssa Daniela Pellegrino e dal Presidente della Società Dante Alighieri di Trani, prof.ssa Grazia Distaso.L'appuntamento è per lunedì 27 febbraio 2023, ore 17.30.