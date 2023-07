La voce unica degli Architetti del sud Italia: da Catanzaro il documento unitario sottoscritto anche dalla Bat

Presente anche il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della BAT, l'Arch. Andrea Roselli: «E' stato un bel momento di confronto, un'occasione per discutere di diversi temi tra i più attuali in questo momento così complesso. Abbiamo avuto modo di fare diverse riflessioni specifiche ed approfondite analisi soprattutto su quella che sarà la posizione del coordinamento degli Architetti del sud Italia durante la conferenza nazionale prevista a Roma».

Obiettivo primario di questo coordinamento nato ormai un anno fa è quello di parlare con voce univoca ai tavoli istituzionali ricercando fattive soluzioni ai comuni problemi delle aree del mezzogiorno e dei professionisti che vi operano. «Un percorso di condivisione e coesione che punta a rafforzare sicuramente la posizione dei professionisti meridionali – ha spiegato ancora l'Arch. Roselli – la cosa più importante è aver sottoscritto un documento unico e significativo che sarà la nostra voce comune per i prossimi appuntamenti nazionale. Un grazie sincero per l'accoglienza agli Architetti calabresi ed in particolare all'ordine di Catanzaro».

Catanzaro capitale degli architetti del sud Italia per un weekend in cui al centro del confronto ci sono stati i temi del Testo unico dell'edilizia ed il codice dei Beni culturali. Evento nella città calabra dove hanno preso parte i 21 presidenti degli ordini degli Architetti di Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania.