Laura Escalada in Villa per inaugurare la targa dedicata a suo marito Astor Piazzolla

È arrivata ieri in città e, dopo aver assaggiato le bontà enogastronomiche che Trani offre, è pronta a diventare una cittadina tranese a tutti gli effetti. Questa mattina, Laura Escalada de Piazzolla, moglie del compianto musicista e compositore Astor Piazzolla, si è recata in Villa Comunale dove, insieme al sindaco Bottaro, all'assessore di Gregorio e ad alcuni membri dell'associazione culturale InMovimento, ha assistito all'inaugurazione di una targa e di un viale dedicato ad Astor Piazzolla, nei pressi della Cassa Armonica.L'occasione perfetta per ricordare il concerto di questa sera. Per celebrare la figura di questo grande musicista e compositore, il concerto sarà preceduto alle ore 20.30 dalla cerimonia di conferimento da parte del sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro, della cittadinanza onoraria a Laura Escalada de Piazzolla. La cerimonia, presentata dalla giornalista Annamaria Natalicchio, vedrà la partecipazione di rappresentanti diplomatici dell'ambasciata argentina in Italia.All'interno della Cattedrale di Trani, alle ore 21, infatti, è in programma il concerto evento del "Quinteto Astor Piazzolla". Il concerto gratuito, co-organizzato assieme all'amministrazione comunale dall'associazione Inmovimento, la stessa che da 8 anni a questa parte trasforma la città di Trani nella capitale europea del tango con il Festival internazionale del Tango, vedrà protagonisti sei artisti argentini: Pablo Mainetti (bandoneón), Nicolás Guerschberg (pianoforte), Daniel Falasca (contrabbasso), Armando de la Vega (chitarra) e Serdar Geldymuradov (violino), diretti dal maestro d'orchestra Julian Vat.