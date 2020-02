Trani celebra Astor Piazzolla, oggi conferimento della cittadinanza onoraria alla moglie Laura Escalada

Questa sera all'interno della Cattedrale di Trani, alle ore 21, è in programma il concerto evento del "Quinteto Astor Piazzolla". Il concerto gratuito, co-organizzato assieme all'amministrazione comunale dall'associazione Inmovimento, la stessa che da 8 anni a questa parte trasforma la città di Trani nella capitale europea del tango con il Festival internazionale del Tango, vedrà protagonisti sei artisti argentini: Pablo Mainetti (bandoneón), Nicolás Guerschberg (pianoforte), Daniel Falasca (contrabbasso), Armando de la Vega (chitarra) e Serdar Geldymuradov (violino), diretti dal maestro d'orchestra Julian Vat.Il "Quinteto Astor Piazzolla" è l'ensemble ufficiale di straordinaria bravura che proprio nel 2019, tra i tanti premi e riconoscimenti internazionali, ha vinto anche il Latin Grammy per il migliore album di tango al mondo. È diretto artisticamente dall'ultima moglie di Astor Piazzolla, Laura Escalada, presidentessa anche della Fondazione a lui dedicata.Per ricordare la figura di questo grande musicista e compositore, il concerto sarà preceduto alle oredalla cerimonia di conferimento da parte del sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro, della cittadinanza onoraria a Laura Escalada de Piazzolla. La cerimonia, presentata dalla giornalista Annamaria Natalicchio, vedrà la partecipazione di rappresentanti diplomatici dell'ambasciata argentina in Italia.Alle 12.30, il sindaco accompagnerà Laura Escalada in villa comunale nei pressi della cassa armonica dove è presente un viale dedicato ad Astor Piazzolla.