Lauree post Covid: mascherine, cinque ospiti per laureando e accesso con pass

«Sono felice di poter dare seguito, grazie alla collaborazione di tutta la Comunità Universitaria, all'impegno espresso già negli organi di governo di riprendere in presenza. È solo l'inizio di un percorso che parte con le lauree in presenza e, a settembre, riguarderà la ripresa degli esami di profitto e dell'attività convegnistica. La parola d'ordine che ci accompagnerà in questo percorso è "Riprendiamoci". Gli spazi, la ricerca, la formazione, la socialità».Queste le parole del Magnifico Rettore, Stefano Bronzini, che ieri ha illustrato il programma delle lauree magistrali e a ciclo unico in presenza per il mese di luglio e la ripresa delle lezioni in presenza per l'anno accademico 2020/2021. Si inizia 6 luglio con la manifestazione "Riprendiamoci" nell'Atrio del Palazzo Ateneo durante la quale verranno consegnati i diplomi di laurea a una rappresentativa di studenti laureati online durante il lockdown. Alla cerimonia interverranno il Rettore Stefano Bronzini, il Ministro per gli Affari Regionali, On. Francesco Boccia, il Presidente della Regione Puglia , Michele Emiliano e il Sindaco di Bari Antonio Decaro.Gli studenti a cui verranno consegnati i diplomi sono 23, uno per ciascun dipartimento e sono stati sorteggiati durante una seduta del Consiglio degli Studenti. A loro si aggiunge la prima laureata online del periodo di chiusura, Annamaria Ventura che sarà la testimonial dell'evento.Protocollo manifestazione 6 luglio- per ciascun laureato, è prevista la presenza di non più di 3 ospiti che saranno ammessi alla manifestazione previo accreditamento;- l'accesso alla struttura sarà consentito solo in presenza dei dispositivi di protezione (mascherina);- l'accesso sarà consentito a partire dalle 19;- l'accesso avverrà attraverso i varchi appositamente predisposti per entrata ed uscita, presidiati dai volontari del servizio civile e dai portieri in servizio.- la ripresa delle lauree in presenza.Dal 7 luglio partiranno le sedute di laurea in presenza per le magistrali e a ciclo unico e proseguiranno per tutto il mese di luglio negli spazi che ospiteranno, nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza e del distanziamento sociale, la commissione esaminatrice, i laureandi, e un numero contingentato di familiari e parenti.Per ciascun laureando, è prevista la presenza di non più di 5 ospiti che saranno ammessi alla seduta di laurea previa esibizione di apposito pass;- l'accesso alle strutture che ospiteranno le sedute sarà consentito solo in presenza dei dispositivi di protezione (mascherina);- l'accesso sarà consentito non prima dell'orario di inizio fissato per la seduta;- l'accesso al plesso in cui si svolgerà la seduta di laurea avverrà attraverso i varchi appositamente predisposti;- al termine dell'esposizione del lavoro da parte del candidato si procederà alla sanificazione del microfono, sedia e scrivania utilizzata;- durante l'esposizione il candidato deve obbligatoriamente indossare la mascherina;- al termine di ciascun turno si procederà alla sanificazione degli ambienti;- la seduta potrà essere seguita in diretta streaming seguendo le indicazioni che saranno fornite attraverso il portale UNIBA.