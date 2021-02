Lavoro e Sicurezza Srl, manutenzione professionale e cura di aree verdi e giardini pubblici e privati

Servizio altamente professionale per trasformare il proprio giardino in un'oasi verde

Desideri che il tuo giardino sia ben strutturato e sempre curato? La società Lavoro e Sicurezza srl è la risposta che cerchi, offrendo, con elevata professionalità, il servizio di manutenzione e cura di aree verdi e giardini, in base alle diverse necessità.Una buona manutenzione del giardino è un'operazione importante che si protrae per tutto l'anno, secondo la stagionalità. Anche in inverno, stagione da molti trascurata, il giardino continua a crescere e a svilupparsi. Ecco perché anche in quella stagione è necessario rivolgersi a dei professionisti.Alcune delle operazioni di manutenzione aree verdi e giardini comprendono:Tutte le attività sono eseguite da operatori specializzati, in totale sicurezza, utilizzando strumenti e prodotti che rispettano l'ambiente.Per preventivi e maggiori informazioni:Tel. 080 3971810Cell. 347 4060434email: info@lavoroesicurezzasrl.itsede: Via Giacomo dei Medici, 10 – 70056 Molfetta (Ba)sito web: www.lavoroesicurezzasrl.it