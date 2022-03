Le bellezze di Trani saranno protagoniste di "Mezzogiorno Italia"

Ancora una volta Trani richiama l'attenzione delle testate giornalistiche nazionali per le sue bellezze storiche e artistiche, oltre che naturali. E ancora una volta una troupe televisiva della Rai è giunta nel borgo antico per catturare storie, immagini ed atmosfere e realizzare così un servizio per "Mezzogiorno Italia. Un viaggio della Tgr nel Sud Italia per scoprire aspetti, problematiche, volti e storie ignorati o poco conosciuti. Un incontro con il sud che è cambiato e che sta cambiando", come si legge nella presentazione del programma, la cui puntata dedicata anche a Trani dovrebbe andare in onda sabato prossimo 19 marzo alle 13.25 su Rai Tre.I luoghi protagonisti saranno naturalmente la Cattedrale (ipogeo e cripta), il Castello, la Sinagoga-museo di Sant'Anna, Scolanova ed altri monumenti e scorci straordinari raccontati da Maria Grazia Marchese e Graziano Urbano al giornalista Gianni Giampietro.