"Le strade della legalità": don Luigi Ciotti a Trani per due importanti incontri

Incontrerà don Enzo De Ceglie, parroco degli Angeli Custodi (recentemente vittima di un'aggressione da parte di una baby gang) per riportare le "Periferie al centro", ma incontrerà anche i vertici della Procura tranese: una "due giorni" con don Luigi Ciotti per affrontare il tema della legalità nel nostro territorio è prevista per venerdì e sabato prossimi.Il fondatore dell'associazione "Abele" e presidente di "Libera", paladino della lotta alle mafie, sarà ospite infatti di due incontri organizzati dal presidio tranese dell'associazione di cui è referente Anna Rossi: il primo è con i magistrati ed il personale della Procura tranese sul tema "La strada della legalità: riappropriarsi del senso e dello stile della legalità", presso la sala del Polo museale Diocesano; il secondo incontro, proprio nella parrocchia degli Angeli Custodi, vedrà l'intervento di don Ciotti sul tema "Periferie al centro" a fianco del Procuratore dott. Renato Nitti e del parroco don Enzo de Ceglie. Prevista la presenza di altri esponenti della magistratura pugliese e della Dda.