Le Vie del Natale a Trani: un tripudio di meraviglie da vivere tra riti e atmosfere della festa

48 eventi, 4 piazze, 8 strade: sono i numeri de "Le vie del Natale", iniziativa finanziata dalla Città di Trani, a cura dell'Associazione delle Arti.Il Natale è alle porte e il cuore del centro storico tranese è pronto a diventare protagonista, brillando di luminarie e colori. Recentemente pedonalizzato nei suoi vicoli più caratteristici, pulserà di nuova vita con l'iniziativa Le Vie del Natale, a cura dell'Associazione Delle Arti e con il coinvolgimento di altre realtà associative del territorio (Costa Sveva, Festival Castel dei Mondi Andria, Associazione Domenico Sarro, La Locanda del Giullare, Archeoclub Trani "Antonio Piccinni", Ass. Trani Tradizioni, Su le Mani-Che, Shiski Concept Space). Il cartellone abbraccia tutto il periodo delle festività fino oltre l'Epifania: in programma tanti eventi, la quasi totalità liberi o con prenotazione obbligatoria (solo 4 sono a pagamento). Musica, luminarie natalizie, visite guidate della città e della Pinacoteca "Ivo Scaringi", attività e laboratori d'arte per bambini, degustazioni di prodotti tipici locali sono solo alcune delle iniziative della proposta natalizia che animerà luoghi di indiscusso valore artistico e storico-architettonico, patrimonio identitario cittadino: via Beltrani, via Rodunto, via Romito, via Sinagoga, via Leopardi, via San Martino, via San Giovanni Russo, via Lionelli, via La Giudea, piazza Scolanova, vico Sant'Agata, vico Morola e la Corte "Davide Santorsola" del Palazzo delle Arti Beltrani.Dopo l'inizio coinvolgente della vigilia dell'Immacolata con la parata lungo le stradine e le piazze del centro storico, seguita da giochi per bambini in compagnia dell'animazione di elfi e folletti, continua il ricco programma natalizio. In piazza Scolanova turisti e tranesi saranno rapiti dalla magia della cassa armonica realizzata con luci artistiche, con il pianoforte di comunità, suonato durante le festività da chiunque si trovi a passare. Fortemente simbolica la scelta del luogo, il quartiere ebraico, per un'iniziativa di democrazia artistica, tenuta a battesimo con successo dagli studenti delle scuole medie cittadine Rocca Bovio Palumbo e Baldassarre.Tanti gli appuntamenti, specialmente per i più piccoli. La città si prepara a celebrare il Natale con luci, colori e profumi. Saranno numerose le occasioni per vivere i luoghi durante le feste tra eventi, spettacoli, acquisti o semplicemente godendo dell'atmosfera che è pronta ad avvolgere Trani con una serie di proposte, appuntamenti di intrattenimento e culturali, raccolti in un calendario unico organizzato dall'Amministrazione comunale. Fino a domenica 7 gennaio il cartellone si dipanerà tra strade, piazze e palazzi per restituire tutta l'atmosfera della festa.Il programma è, inoltre, impreziosito da quattro eventi di sicuro richiamo nel centro culturale polifunzionale della Città di Trani, Palazzo delle Arti Beltrani, ancora più affascinante "vestito" a festa. Si parte giovedì 21 dicembre, alle ore 20,30, con il reading di Antonio Memeo accompagnato da Emanuele Paradiso alla chitarra acustica, impegnati nei Racconti di Natale della tradizione pugliese. Un viaggio irresistibile alla scoperta delle leggende e dei racconti popolari, cantati e recitati, della nostra migliore tradizione natalizia. Una produzione del Festival Castel dei Mondi di Andria.Sabato 23 dicembre, sempre a Palazzo Beltrani (ore 20,30), sarà il concerto del Gaia Gentile trio a rapire i cuori, con un percorso emozionale attraverso il meraviglioso mondo del pop e del cantautorato. Un ensemble straordinario, composto dalla talentuosa Gaia Gentile, dal poliedrico sassofonista e polistrumentista Nicolò Pantaleo e dal talentuoso chitarrista e produttore Antonello Boezio.Venerdì 29 dicembre, dalle ore 20,30, andrà in scena un'altra produzione teatrale Festival Castel dei Mondi di Andria, l'Amleto, tratto da William Shakespeare, con Michele Sinisi alla regia e drammaturgia dello stesso Sinisi e Michele Santeramo. Sinisi, ideatore di questa personalissima messa in scena, fa rivivere il Principe di Danimarca, rendendolo clown, patetico ed esistenzialista. Ossessionato dai suoi fantasmi, Amleto cerca disperatamente il senso del proprio esistere ma la vita gli sfugge di mano lasciandolo solo. Si fa compagnia, allora, facendo parlare i personaggi della sua storia, raccontandosi, pensando nel presente.Infine, il progetto natalizio tanto atteso di Larry Franco (pianoforte e voce) e Dee Dee Joy (voce e rullante) nel concerto Unforgettable Christmas, martedì 2 gennaio 2024 a Palazzo Beltrani con inizio alle ore 20,30. Un imperdibile appuntamento per ricordare il grande Nat King Cole e sua figlia Natalie e riproporre i grandi classici di Natale nel loro stile "indimenticabile". Nel repertorio grandi classici natalizi come Silent Night, Let It Snow, Amazing Grace, I'll Be Home For Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, Buon Natale all'Italiana, The Christmas Song, Sleigh Ride e tanti altri. Una sorpresa in più per Natale poi sarà la possibilità di regalare un abbonamento speciale (acquistabile fino al 21 dicembre) di 4 spettacoli culturali e musicali di prestigio che si svolgeranno a Palazzo Beltrani. Un regalo "a regola d'Arte" e sicuramente gradito da far trovare sotto l'albero ai propri cari o amici. In più, chi donerà l'abbonamento potrà visionare le opere della Pinacoteca "Ivo Scaringi" con una visita guidata gratuita (su prenotazione). Info e prenotazioni Botteghino Palazzo Beltrani, via Beltrani 51, tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it.A Palazzo Beltrani, inoltre, si potrà ammirare la Cattedrale di Trani, interamente costruita con 80.000 mattoncini Lego dal brick builder Maurizio Lampis, in un'esposizione (dal 14 dicembre all'11 gennaio) che sarà presentata alla stampa, assieme a tutte le iniziative natalizie a cura dell'Associazione delle Arti, la mattina del 14 dicembre, alla presenza del sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro, dell'artista Lampis e del direttore di Palazzo delle Arti Beltrani Niki Battaglia.Il cartellone "Le Vie del Natale" vuole valorizzare la tradizione artistica del territorio in uno scenario di grande fascino. Famiglie e bambini sono i benvenuti con attività pensate per loro. Ogni evento ha lo scopo di intrattenere, emozionare e ispirare, creando il clima delle festività e il valore del tempo trascorso come in famiglia. Un programma ricco tra riti e atmosfere uniche con artisti locali e nazionali, che evidenzia la convivenza di culture e culti diversi in città e favorisce il senso di comunità. Elementi che uniscono cittadini e visitatori in uno spirito di condivisione, mostrando come la cultura, l'arte e la tradizione possano essere valorizzate a beneficio del territorio, con l'obiettivo di lasciare un segno nella memoria dei partecipanti e di stimolare la crescita culturale e turistica della città.