"Le vittime invisibili": al teatro Mimesis la memoria dei discendenti dei criminali nazisti

Il Teatro Mimesis di Trani ospiterà, il prossimo 28 gennaio 2025 alle ore 20, un evento dal titolo "Oltre La Memoria: Le Vittime Invisibili". Questo incontro, unico nel suo genere, propone un approccio inedito e profondamente toccante al tema della Shoah, dando voce a coloro che vivono un'eredità difficile e complessa: i figli e i discendenti di coloro che si sono macchiati di crimini indicibili.Protagonista della serata sarà Renzo Samaritani, figlio della scrittrice Helga Schneider, nota per opere come "Il Rogo di Berlino" e "Lasciami Andare Madre". Attraverso queste pagine, Schneider ha narrato l'esperienza traumatica di essere stata abbandonata dalla madre, una donna che scelse di diventare guardiana nei campi di sterminio nazisti. Renzo Samaritani, in prima persona, offrirà una testimonianza diretta e inedita, condividendo il vissuto di chi si trova a portare il peso di un'eredità che non avrebbe mai voluto avere. La serata sarà arricchita dalla presenza da *Stefania De Toma*, che affiancherà Samaritani in un dialogo profondo e sincero attraverso la rilettura di brani tratti dai libri di Helga Schneider, che proprio ieri, 24 gennaio, ha presentato a Bologna il suo ultimo libro, "non prima di mezzogiorno". La signora Schneider ha espresso gratitudine nei confronti del teatro Mimesis ritenendo fondamentale ricordare che le guerre, tutte le guerre provocano vittime ovunque, tra vincitori e vinti: e la sua testimonianza a partire dall'abbandono di sua madre in tenera età le atrocità vissute durante e dopo la guerra, ne sono un drammatico esempio. I momenti musicali saranno curati da Monica Franceschina (voce), Alessandro Giusto (piano) e Gianpiero Grilli (flauto), per creare un'atmosfera intima e suggestiva."Oltre La Memoria" non è solo una celebrazione della Giornata della Memoria, ma un'opportunità per riflettere su un aspetto spesso trascurato: l'esperienza di chi vive con il peso di una genealogia legata al male. Renzo Samaritani, con la sua testimonianza, darà voce a queste vittime invisibili, costrette a confrontarsi con le colpe di una generazione precedente e a trovare un modo per riconciliarsi con un passato che non hanno scelto.Prenotazione obbligatoria: +39 346 8259618.L'evento, promosso dall'associazione Orizzonte Comune, si preannuncia come un momento di forte impatto emotivo e culturale, un'occasione per andare oltre i confini della memoria tradizionale e per dare spazio a una narrazione necessaria e urgente.