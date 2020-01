Lega Trani invita gli alleati ad essere uniti e ad accelerare i lavori della coalizione

Nei giorni scorsi abbiamo denunciato la spaccatura della Sinistra e invitato gli alleati ad essere uniti e coesi per mandare a casa l'inconcludente amministrazione di Sinistra; per il Segretario di Fratelli d'Italia Gino Simone si è trattato di lesa maestà?Ringraziamo Simone e FDI per l'invito, segnalandoli tuttavia, qualora il Segretario si fosse distratto durante le riunioni, che al tavolo noi ci siamo già e abbiamo dato il nostro contributo portando tempestivamente al tavolo del centrodestra la disponibilità di un candidato di alto profilo, giovane professionista competente e con la dinamicità che ha sempre contraddistinto il centrodestra; nonostante nel 2015 non fossimo ancora costituiti e non abbiamo avuto 5 anni per lavorare ad un'alternativa alla Sinistra, abbiamo da subito messo in campo professionalità ed entusiasmo, rimettendoci sempre ad una scelta comune della coalizione. Purtroppo proprio FDI ha ritardato i lavori non dichiarandosi pronta a fare una propria proposta!Detto ciò ci sentiamo di ringraziare anche tutte le altre forze e i consiglieri comunali di opposizione che in questi anni hanno lavorato e hanno contrastato l'amministrazione di Sinistra, senza rivendicare leadership con comunicati stampa come Forza Italia, Direzione Italia e i consiglieri indipendenti.La Lega, riconfermata saldamente primo partito del Centrodestra e in Italia con il 33,2% (fonte sondaggio SWG) darà attivamente il suo contributo per la scelta di un candidato Sindaco senza rivendicare leadership presunte verso partiti più piccoli come FDI ma con spirito di collaborazione e condivisione; La Lega continuerà a contrastare senza se e senza ma la Sinistra fuori e dentro in Consiglio Comunale, dove da anni il Consigliere della Lega Emanuele Tomasicchio continua a denunciare l'inconcludenza e l'inadeguatezza della Sinistra al governo.