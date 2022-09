Legambiente, ripristinata la cartellonistica informativa a Boccadoro

Nella giornata di ieri è stata ripristinata dai volontari di Legambiente Trani la cartellonistica informativa presso l'area della Vasca di Boccadoro. La zona umida, in continuità con l'area di Ariscianne, costituisce un importantissimo corridoio ecologico da tutelare per la presenza di numerosi uccelli stanziali e migratori. Con attività di birdwatching è possibile osservare gallinelle d'acqua, garzette, aironi cinerini e guardabuoi, gheppi, poiane, falchi di palude e, recentemente, sono stati avvistati anche esemplari di fratino nell'area dunale.Questo vuole essere un ulteriore passo per la salvaguardia dell'area (già riqualificata attraverso i progetti di Associazione Delfino Blu e i progetti europei promossi da Legambiente Trani). Vista l'importanza ambientale che la zona ricopre, è indispensabile che associazioni, volontari e soprattutto amministrazioni collaborino per la ricerca e la messa in pratica di formule che tutelino e la vincolino seriamente.